РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В детскую поликлинику №1 городского округа Люберцы поступила универсальная лор-установка, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он посетил с рабочим визитом медучреждение, осмотрел новое оборудование.

«При поддержке правительства Московской области лечебные учреждения городского округа Люберцы дооснащают новым современным оборудованием. Детская поликлиника №1 рассчитана на 300 посещений в смену, здесь работает дневной стационар на 15 коек. Для учреждения была закуплена универсальная лор-установка. Аппарат занимает минимум места в кабинете врача, мобильный, многофункциональный, удобный для медика и пациента. На собственном опыте убедился, что в наши дни ходить к ЛОРу легко и приятно», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего в текущем году в Московский областной центр охраны материнства и детства Люберец запланирована поставка 31 единицы оборудования.

«Из них уже получено 24 единицы. Благодарен министерству здравоохранения Московской области, а также лично нашему губернатору Андрею Воробьеву за помощь», - добавил Ружицкий.