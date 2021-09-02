РИАМО - 2 сен. На портале госуслуг стал доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД, сообщается на официальном сайте министерства.

Теперь граждане смогут получить согласие собственника жилого помещения в электронном виде, при этом никому из участников процедуры регистрации не потребуется посещение подразделения МВД. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания пользователю поступает в личный кабинет портала госуслуг в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Документ равнозначен бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. При необходимости его можно распечатать.

Сейчас цифровой сервис доступен во всех субъектах Российской Федерации. В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. миграционных подразделений. Почти вся информация в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы.

Ожидается, что данные изменения поспособствуют повышению качества предоставления госуслуги по регистрационному учету, сделают ее более удобной для граждан, а также сократят нагрузку на сотрудников органов регистрационного учета.

С 1 июля 2022 года соответствующие изменения вступят в силу для регистрации по месту жительства детей, не достигших 14-летнего возраста.