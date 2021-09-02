РИАМО - 2 сен. По просьбам жителей столицы будет сделана площадка для игры в хоккей и мини-футбол общей площадью около 1130 кв. м, она появится в пойме реки Чермянки на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Внутри конструкций новой площадки будут созданы раздевалки и прокат спортивного инвентаря, снаружи сделают трибуны на почти 1 тыс. болельщиков.

Площадка будет работать круглый год. Летом на ней раскатают искусственный газон, можно будет играть в мини-футбол.

Рабочие закончили основные земляные работы, смонтировали технологическую плиту с трубопроводами для хладоносителя. Кроме того, на площадке провели испытания системы охлаждения, залили финишный слой бетона и поставили борта.

По периметру новой спортплощадки будут установлены 8 опор для фонарей и 16 прожекторов.

Завершить основные строительно-монтажные работы по данному объекту планируется до конца сентября.

Новая хоккейная коробка будет частью спорткластера, который создается в пойме реки Чермянки.

«Планируется обустроить спортивные площадки, среди которых футбольное поле с подогревом, хоккейная коробка, 4 профессиональных теннисных корта, скейт-парк, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг», – уточнил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.