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  2. «Миллион призов» на выборах 2021: как поучаствовать и на что потратить бонусные баллы
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«Миллион призов» на выборах 2021: как поучаствовать и на что потратить бонусные баллы

Как принять участие в розыгрыше квартиры, машины и других ценных призов, читайте в материале РИАМО.
© сайт мэра Москвы
1

Акция #ВыбираемВместе

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

В Москве проводится акция #ВыбираемВместе в рамках программы «Миллион призов». По ее условиям, приняв участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре 2021 года, жители столицы могут выиграть ценные призы.

Согласно документу о порядке проведения мероприятия, акция проводится для увеличения потребительского спроса, повышения уровня гражданской активности населения и расширения использования электронных сервисов в условиях распространения Covid-19. Организаторы программы — правительство Москвы и союз «Московская торгово-промышленная палата».

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2

Что можно выиграть

© РИА Новости,   Валерий Мельников

Москвичи смогут выиграть бонусные баллы в размере 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч. Каждый балл равняется одному рублю. Их можно будет обменять на товары в магазинах — партнерах акции. Среди них — магазины одежды, косметики, продуктов, техники, детских и спортивных товаров.

Также потратить баллы можно в кафе и ресторанах или пополнить ими карту «Тройка». Помимо этого, обменять бонусы можно на подарочные сертификаты в планетарий, «Союзмультпарк», консерваторию, некоторые театры и другие культурные учреждения. Также бонусы можно перечислить на благотворительность в один из 49 фондов, присоединившихся к акции.

Кроме баллов, в акции можно выиграть один из 100 новых легковых автомобилей или одну из 20 однокомнатных квартир с чистовой отделкой, расположенных в разных районах Москвы. 

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Кто может участвовать

© сайт мэра Москвы

Принять участие в акции могут совершеннолетние россияне, которые проголосуют онлайн на выборах с 17 по 19 сентября, проводимых на территории Москвы.

В столице в эти дни будут проходить:

– выборы в Государственную думу нового созыва;

– довыборы в Московскую городскую думу по 19-му и 37-му избирательным округам;

– выборы в совет депутатов муниципального округа Щукино.

4

Как принять участие

© сайт мэра Москвы,   М. Денисова

Чтобы стать участником акции #ВыбираемВместе, необходимо заранее записаться на онлайн-голосование на сайте mos.ru. Подать заявление необходимо до 23:59 13 сентября. Стоит отметить, что с 15 сентября 2021 года по 17:00 16 сентября гражданам, которые оставили заявку, придет смс от организаторов с номера DIT_MOS. В сообщении будет содержаться информация об акции, уникальный код для участия и разъяснения для тех, кто решит отказаться от участия.

Затем в период с 17 по 19 сентября пройдет само электронное голосование.

Розыгрыши будут проводиться ежедневно с 18 по 20 сентября, в зависимости от дня, когда вы проголосовали. Подробную информацию о сроках и этапах проведения акции можно узнать по ссылке.

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Если вы победили

© сайт мэра Москвы

В рамках акции предусмотрено 250 тысяч победителей. Всем победителям придет смс-уведомление с номера DIT_MOS о выигранном призе и необходимости активировать код для получения приза.

Если участник акции выиграл баллы, то ему необходимо:

– авторизоваться на сайте программы «Миллион призов» с помощью своей учетной записи mos.ru;

– нажать кнопку «Проверить/Активировать выигрышный код». Активировать код можно с 18 по 30 сентября;

– обменять призовые баллы на поощрения партнеров программы с 18 сентября  по 14:00 31 декабря;

– использовать поощрение с 19 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года.

Если участник акции выиграл автомобиль или квартиру, то ему необходимо:

– авторизоваться на сайте программы «Миллион призов»  с помощью своей учетной записи mos.ru;

– нажать кнопку «Проверить/Активировать выигрышный код» в период с 18 по 30 сентября;

– изучить ставшие доступными после активации порядки получения суперпризов и инструкции о дальнейших действиях;

– следовать инструкциям.

Единый день голосования: кого и как будут выбирать россияне в сентябре 2021 года>>

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