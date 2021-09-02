«Миллион призов» на выборах 2021: как поучаствовать и на что потратить бонусные баллы

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Москвичи смогут выиграть бонусные баллы в размере 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч. Каждый балл равняется одному рублю. Их можно будет обменять на товары в магазинах — партнерах акции. Среди них — магазины одежды, косметики, продуктов, техники, детских и спортивных товаров.

Также потратить баллы можно в кафе и ресторанах или пополнить ими карту «Тройка». Помимо этого, обменять бонусы можно на подарочные сертификаты в планетарий, «Союзмультпарк», консерваторию, некоторые театры и другие культурные учреждения. Также бонусы можно перечислить на благотворительность в один из 49 фондов, присоединившихся к акции.

Кроме баллов, в акции можно выиграть один из 100 новых легковых автомобилей или одну из 20 однокомнатных квартир с чистовой отделкой, расположенных в разных районах Москвы.

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