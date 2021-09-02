РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. Во время предстоящих выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы 17-19 сентября в городском округе Подольск будет функционировать 141 избирательный участок, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Из них 139 постоянных участков, а 2 будут работать в местах временного пребывания избирателей. Это Подольская областная клиническая больница (в этот же участок входит Подольский роддом и Детская клиническая больница) и Окружной военный госпиталь. Всего в работе участковых избирательных комиссий будут задействованы около 1,5 тыс. человек.

Для профилактики Covid-19 все участковые избирательные комиссии получат средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, антисептики как для рук, так и для поверхностей, одноразовые ручки, которые избиратель получит на участке и заберет с собой. Также будут предоставлены одноразовые стаканы и питьевая вода.

В данный момент продолжается прием заявлений избирателей для голосования по месту нахождения в день выборов, он продлится до 13 сентября. Если избиратель не будет находиться в дни голосования по месту регистрации, то он может воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать там, где удобно. Для этого до 13 сентября нужно подать заявление в ТИК, МФЦ или на портал госуслуг, с 8 по 13 сентября подать заявку в участковую избирательную комиссию.

Единый день голосования по выборам депутатов в Госдуму РФ, а также региональных и муниципальных органов власти состоится 19 сентября. Голосование на думских и других выборах впервые будет проводиться три дня – 17, 18 и 19 сентября. Подсчет голосов избирателей начнется сразу после окончания времени голосования в последний из трех дней выборов.

В Подольске жители будут выбирать депутатов в Государственную думу и Московскую областную думу.

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