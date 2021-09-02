РИАМО - 2 сен. В столичном районе Восточное Бирюлево дом по реновации планируют оформить в графитовых оттенках, в России еще не очень распространена практика строительства зданий в темных тонах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Объект строится по адресу: Загорьевская улица, владение 2/2.

«Меня очень радует, что архитекторы стали обращаться к темным оттенкам в отделке зданий, во всем мире они широко используются, а в России пока мало таких примеров. Жилой комплекс на Загорьевской улице оформят клинкерной плиткой и металлокассетами, которые будут делать облик дома гармоничным», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание будет состоять из 19 этажей. Объект будет представлять собой безбарьерное пространство.

В вестибюлях оборудуют почтовые ящики, лифтовые холлы и помещение для колясок. Первые этажи дома украсят витражами и дополнительно утеплят. Лоджии квартир также будут утепленными.

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