РИАМО - 2 сен. Вертолет эвакуировал пострадавшую из Рязани в московское медучреждение, девушка получила травму позвоночника, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Для ее эвакуации в больницу на аэродром вылетел дежурный вертолет Московского авиационного центра. Девушку передали бригаде врачей территориального центра медицины катастроф.

На борту девушку сопровождали врачи, которые поддерживали и контролировали ее состояние.