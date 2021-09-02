РИАМО - 2 сен. Подмосковные врачи вылечили от Covid-19 еще 1230 человек, всего в регионе инфекцию победили 366 220 пациентов, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в регионе умерли 18 человек, у которых был диагностирован Covid-19, всего в области скончались 7817 пациентов.

За все время пандемии в Подмосковье зафиксировали 423 440 случаев заболевания.

В медучреждениях области наблюдаются и лечатся пациенты из Москвы и других российских регионов, а также из-за рубежа.

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