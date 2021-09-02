РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. Авиамодельный клуб «Зигзаг» Нахабинской школы №3 на аэродроме для авиамоделей у деревни Желябино Красногорска 5 сентября проведет традиционный фестиваль воздушных змеев «Небо открыто для всех», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Событие посвящено началу нового учебного года и Дню городского округа Красногорск. Начало фестиваля в 12:00.

В программе праздника запланированы запуски моделей ракет и показательные полеты на радиоуправляемых моделях самолетов. На случай дождливой погоды в большом шатре будет развернут детский «Авиатехнопарк», ребята смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по постройке летающих метательных моделей планеров.

На фестивале можно будет записать детей на авиамоделирование.