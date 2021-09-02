РИАМО - 2 сен. Депутаты Мособлдумы приняли закон, согласно которому в Подмосковье расширяется перечень получателей бесплатной психологической, педагогической, социальной и юридической помощи в сфере опеки и попечительства, передает корреспондент РИАМО.

Соответствующие изменения депутаты внесли в закон «Об организации и деятельности органов опеки и попечительства Московской области». Поправки вступают в силу 1 января 2022 года.

Согласно поправкам, на указанные виды бесплатной помощи теперь могут рассчитывать дети и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; родители детей, оставшихся без попечения родителей; граждане, пожелавшие стать опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей; патронатные воспитатели.

«Также расширен перечень организаций, которые представляют такую помощь. С 1 января 2022 года эта помощь будет оказываться службами не только в образовательных организациях, но также в медицинских организациях и учреждениях, оказывающих социальные услуги», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Сейчас на получение бесплатной психологической, педагогической, социальной и юридической помощи могут рассчитывать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновители, опекуны и некоторые другие категории граждан.