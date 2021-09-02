РИАМО – 2 сен. На продажу выставлено 111 машино-мест в районе Черемушки на юго-западе столицы. Приобрести объекты площадью от 15,4 до 40 квадратных метров можно будет без объявления цены. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город регулярно выставляет на продажу машино-места во всех столичных округах. Так, за 7 месяцев этого года на торгах было реализовано практически 2,8 тыс. машино-мест. В среднем за 1 лот боролись 5 участников. Сейчас на продажу выставлено 111 машино-мест, расположенных в многоуровневом подземном паркинге в районе Черемушки. Автовладельцы смогут приобрести парковочные места площадью от 15,4 до 40 кв. м», – сказал заммэра.

Паркинг, в котором расположены машино-места, расположен по адресу: Перекопская улица, дом 34, корпус 3. Автостоянка оборудована водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и центральным отоплением. Все объекты свободны от обременений и готовы к использованию в качестве парковочных мест.