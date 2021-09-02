РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. В деревне Соболиха подмосковной Балашихи в рамках Дня деревни и предстоящего празднования Дня города состоялся праздник «Милая сторонушка», мероприятия прошли на площади перед Сельским центром культуры и досуга «Рассвет», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для жителей подготовили концерт творческих коллективов и солистов, работали творческие площадки с интересными мастер-классами по рисованию и креативным поделкам, аквагрим, фотозона с ростовыми персонажами. прошли игры и конкурсы, парад мотобайков клуба «Ночные волки». Кроме того, провели знакомство с работой кружков, клубов и творческих формирований.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова собравшихся жителей поздравили с предстоящей 191-ой годовщиной Балашихи и Днем деревни Соболиха депутат совета депутатов округа Марк Черемисов и начальник территориального отдела по Южной Балашихе городской администрации Вадим Кузнецов.

Соболихинская сельская библиотека представила для жителей и почетных гостей обзор тематической книжно-иллюстративной выставки «Балашиха – город славный», подготовила историко-краеведческую викторину о Балашихе, познакомила с литературным творчеством балашихинских поэтов и прозаиков, литературно-публицистическим журналом «Балашиха: Голоса сердец».

Празднование Дня города состоится в Балашихе 18 сентября.