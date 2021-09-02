РИАМО - 2 сен. За минувшие сутки в Подмосковье подтвердили 614 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе выявлено 423 440 случаев заболевания, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Сделать прививку от коронавируса в Подмосковье можно бесплатно. Это поможет защитить организм от инфекции и легче перенести заболевание в случае заражения. Вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет.

Ранее областной Минздрав сообщал, что порядка 3,6 млн доз вакцины от коронавируса получило Подмосковье с начала прививочной кампании.

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