РИАМО - 2 сен. В Москве выздоровели еще 1 686 человек от коронавируса, всего с начала пандемии поправилось 1 450 330 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

При этом в городе выявлено 1 864 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 492 человека. На ИВЛ находятся 315 человек.

За сутки в столице скончался 51 пациент с подтвержденным коронавирусом

Сделать прививку от коронавируса можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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