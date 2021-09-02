РИАМО - 2 сен. Московская область заняла первое место в экологическом медиарейтинге российских регионов, который составили в этом году второй раз, сообщает aif.ru.

Итоги были подведены за период с апреля по июнь текущего года.

На втором месте находится Санкт-Петербург, на третьем — Красноярский край, затем идут Москва и Челябинская область.

«Результаты второго в этом году медиарейтинга показали, что в данных конкретных регионах страны не просто тема экологии обсуждается в обществе, а население и предприятия уже переходят к решению экологических проблем», — пояснил председатель оргкомитета премии «Экотех-Лидер 2021» Виталий Расницын.

Он добавил, что в регионах, возглавляющих рейтинг, ввели, например, раздельный сбор мусора, сдачу техники на переработку, установили современные электрофильтры для очистки газов ТЭЦ и другое.

В Московской области проходит экоакция «Сдай старую бытовую технику!». Жители региона могут сдать сломанную или ненужную технику и выиграть призы. Для участия в розыгрыше следует сделать фотографию на пункте приема и разместить ее в соцсети Instagram с хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак.

На переработку в регионе уже сдали более 350 т электроники в рамках экопрограммы «Школа утилизации: электроника».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что 70% жителей Московской области собирают мусор раздельно.