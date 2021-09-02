РИАМО - 2 сен. В рамках госпрограммы «Образование Подмосковья» в этом году в Волоколамском городском округе после капитального ремонта открылись сразу два детских сада - №№8 и 13, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В День знаний в торжественной обстановке прошло открытие обновленного детского сада №8, расположенного на проезде Строителей.

Также в этот день свои двери распахнул детский сад №13, который находится в Березовом переулке.

В ходе капитального ремонта в детских садах были заменены инженерные сети, полностью обновлен и утеплен фасад, произведена замена окон и дверей, отремонтированы внутренние помещения, а также уложено новое асфальтовое покрытие и сделаны тротуары.