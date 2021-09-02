РИАМО - 2 сен. В Центральной России будет холодать, на пик полярное вторжение выйдет в начале следующей недели, тогда температура будет опускаться до 0 - плюс 5 градусов, возможны заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

В ночь на 3 сентября похолодает до плюс 3-8 градусов, днем уже будет не выше плюс 9-14 градусов, а в выходные после полудня - всего плюс 7-12 градусов.

Четверг станет первым днем метеорологической осени в Москве. В столичный регион будет поступать свежий воздух полярного происхождения, температура окажется ниже климатической нормы.

В Москве днем температура составит плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов. Атмосферное давление немного подрастет и окажется на отметке 741 мм рт. ст.

Также в Московском регионе в четверг действует «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.