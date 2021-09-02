РИАМО - 2 сен. В гимназии подмосковного Реутова с 1 сентября преподаватели МГИМО МИД РФ начали вести предметы в 10 академическом классе, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«За парты гимназии в этом году сели около 900 учеников. Старшие школьники в новом учебном году начали обучение по профильным направлениям, одно из которых - академическое, мы открыли его при поддержке МГИМО. В рамках академического класса действующие специалисты института будут вести занятия по двум предметам: совершенный английский язык и практикум по направлению «Государственное и муниципальное управление», - сказал Каторов.

Он уточнил, что участники профильного класса смогут проходить практику в администрации городского округа Реутов.

«Это достаточно серьезное подспорье к тому, чтобы уже при выпуске из вуза понимать, как формируются государственные, федеральные, региональные и муниципальные программы. Уверен, что такая профессиональная подготовка обеспечит будущим выпускникам успешное поступление в лучшие вузы страны», - отметил Каторов.

Программу предпрофильного академического класса также подготовили и для учеников 8 и 9 классов гимназии.

В общеобразовательных учреждениях города действуют и другие профильные направления: два направления в школе №6 - с углубленным изучением химии и биологии, а в 2018 году совместно с НПО машиностроения в лицее открыли инженерные классы, в которых предметы ведут педагоги МГТУ им. Баумана.