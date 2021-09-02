РИАМО - 2 сен. На ступенях Российской государственной библиотеки в столице в третий раз воссоздали один из самых популярных среди москвичей и туристов садов фестиваля «Цветочный джем» – ландшафтный pop-up проект, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Сады «Цветочного джема» расцветают около билиотеки раз в два года. Впервые настоящий сад с цветами, деревьями и местами для отдыха был создан на данной территории в 2017 году по проекту известного английского ландшафтного дизайнера из Великобритании Мэтью Чайлдса.

В этом году ландшафтные дизайнеры из России Анастасия Остроумова и Ольга Грибова воссоздали популярный проект.

«В этом году Достоевскому исполняется 200 лет и при создании сада учитывался этот факт. Мы подбирали растения так, чтобы они перекликались с творчеством великого классика», – сказала куратор сада Анастасия Остроумова.

По ее словам, в саду высажены березы, а также колючие растения: ель, роза и облепиха. Еще там можно полюбоваться спиреями, папоротниками и дымчатыми метелками пеннисетума.

Кроме того, сад у библиотеки украшают белые и серебристые ивы, перовския, лаванда, гортензия лаймлайт и другие растения. Для удобства гостей сада установлены лежаки и скамьи. Обновленный в этом году сад высоко оценил автор первого ландшафтного проекта на данной территории.

«Я счастлив, что сад на ступенях библиотеки так востребован, что он создает дружелюбное пространство, которое нравится горожанам. И я счастлив, что «Цветочный джем» вновь строит этот сад», – сказал Чайлдс.

Он высказал сожаление, что не смог посетить российскую столицу в этом году. Также ландшафтный дизайнер отметил, что сад должен понравиться москвичам.

Фестиваль будет работать в мегаполисе до 1 октября.