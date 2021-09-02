РИАМО - 2 сен. Центральная пригородная пассажирская компания назначит компенсационные автобусы на Горьковском направлении в сентябре, сообщает пресс-служба ЦППК.

Необходимость запуска компенсационного транспорта связана со строительством второго пути на ответвлении Горьковского направления, из-за которого по воскресеньям, 5, 12, 19 и 26 сентября, с 00:30 до конца дня не будет движения между станциями Реутово и Балашиха.

Часть поездов от Балашихи проследует до Железнодорожной и наоборот соответственно. Остальные будут выведены из расписания. Также внесены точечные корректировки в график движения поездов, курсирующих по основному ходу Горьковского направления.

Компенсационные автобусы будут курсировать следующим образом: со станции Балашиха (остановка на Советской улице) автобусы будут отправляться каждый час с 05:30 до 23:30. Со станции Реутово (остановка на улице Дзержинского) – каждый час с 06:00 до 00:00. В обоих направлениях они проследуют без промежуточных остановок.

Для проезда необходимо предъявить проездной на пригородные поезда, действительный на данном маршруте. ЦППК уточняет, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении, доступном в App Store и Google Play «Расписание и билеты ЦППК».