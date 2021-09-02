РИАМО - 2 сен. Депутаты Мособлдумы направят правительству РФ для получения официального отзыва закинициативу о наделении подмосковных властей полномочиями по эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением существующих правил. В настоящее время данные правонарушения администрирует ГИБДД, передает корреспондент РИАМО.

Полномочия, которые предлагается дать властям Московской области, в настоящее время успешно реализуются органами исполнительной власти городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга. Эффективность передачи функции администрирования нарушений правил парковки муниципалитетам или коммерческим операторам доказывает опыт Италии, США, Германии, Австралии, уточняется в тексте пояснительной записки к закинициативе.

«С учетом того, что Московская область является одним из субъектов Российской Федерации с наибольшей транспортной нагрузкой, представляется целесообразным наделить органы исполнительной власти Московской области полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств» - ред.)», - отмечается в документе.

Ежедневно в Подмосковье требуется задерживать и помещать на специализированные стоянки более 2 тыс. транспортных средств. Фактически эвакуируют менее 300 автомобилей. Это связано с ограниченным количеством экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД и инспекторов административной практики.

«Припаркованные с нарушением требований дорожных знаков и разметки проезжей части транспортные средства деструктивным образом влияют на уровень обеспечения безопасности дорожного движения», - отметил в ходе заседания областного парламента председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.