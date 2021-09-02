РИАМО - 2 сен. Прививочная кампания от гриппа стартовала в России, о ней объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации», — сказала Попова.

Роспотребнадзор рекомендует привить от заболевания не менее 60% сотрудников предприятий и 75% жителей из групп риска. Пройти процедуру можно бесплатно при наличии полиса ОМС.

Первые случаи заражения гриппом уже зафиксированы в стране, однако пока ситуация остается стабильной.

Вакцинация от гриппа в России носит добровольный характер.

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