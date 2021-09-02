РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В жилом комплексе «Люберцы Парк» в подмосковных Люберцах до конца 2021 года откроется детский сад на 220 мест, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В четверг он посетил детский сад и проинспектировал его готовность.

«Сроительством детского сада занимается ГК «ПИК». Садик уже получил ЗОС, на объект строительства сейчас оформляется разрешение на ввод. Мы планируем сад ввести в эксплуатацию в IV квартале этого года», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что здание детсада полностью построено и готово к приему детей. Данный детский сад рассчитан на 220 мест, будет 9 групп. Ружицкий подчеркнул, что территория очень зеленая и имеет много растений.

«Строительство велось 2,5 года. Несмотря на пандемию, мы построили его в срок. Здесь есть актовый зал, спортивный зал, площадки для прогулок. У нас в составе архитекторов были дизайнеры, они давали свои рекомендации. Например, уличная зона отдыха очень необычная, здесь есть альпийские горки, приятно гулять», - отметил директор дирекции №4 Московской области ГК «ПИК» Алексей Дмитринюк.