РИАМО - 2 сен. В столице за минувшие сутки подтвердили 1864 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 1 570 631 случай заболевания, сообщает московский оперштаб.

В столице продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Ранее главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в конце сентября в мегаполисе может произойти новая вспышка заболеваемости коронавирусом.

За прошедшие сутки в России выявили 18 985 новых случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 798 Covid-пациентов, полностью выздоровели 18 669 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировали 6 956 318 случаев заболевания, умерли 184 812 человек с подтвержденным коронавирусом, вылечились 6 218 048 человек.

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