РИАМО - 2 сен. В проведении сельскохозяйственной микропереписи в Подмосковье задействовали примерно 3 тыс. человек, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Для проведения опроса было привлечено порядка 1,8 тыс. человек полевого персонала, 1,5 тыс. переписчиков и 259 инструкторов. Один инструктор организовывал и контролировал работу 6 переписчиков», - сказал Воскресенский.

Он уточнил, что перед началом работ все задействованные специалисты прошли обучение. Из числа переписчиков 79% составили женщины, а 21% мужчины. Средний возрастной диапазон составляет от 30 до 40 лет. Самому юному переписчику - 16 лет, а самому возрастному - 81 год.

Министр отдельно отметил слаженную работу с администрациями муниципалитетов. Они предоставили помещения для обучения переписчиков, а также их транспортировку в труднодоступные населенные пункты.

Информирование о микропереписи проводилось при содействии СМИ, печатной агитации и плакатов.

Жители региона могут задать свои вопросы о переписи и уточнить данные о переписчике по телефону горячей линии Мосстата (495) 366-65-27 или номерам горячих линий своих округов.