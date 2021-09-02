РИАМО - 2 сен. Более 10 тыс. человек в Подмосковье прошли углубленную диспансеризацию для переболевших коронавирусом, которая проводится в регионе с 1 июля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Важно выявить постковидные осложнения, которые мог вызвать коронавирус. Это тромбозы, тахикардия, болезни органов дыхания и другие патологии. Из 10 тыс. человек, прошедших углубленную диспансеризацию, у почти 500 были выявлены осложнения после болезни», - отметила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что все пациенты, у которых были отмечены осложнения после Covid-19, взяты на диспансерное наблюдение.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе у пациента берут общий и биохимический анализы крови, измеряют насыщение крови кислородом, делают рентгенографию органов грудной клетки и иные исследования.

По медпоказаниям пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, эхо-КГ, дуплексное сканирование вен ног.

Пройти углубленную диспансеризацию могут перенесшие коронавирус жители Подмосковья старше 18 лет через 2 месяца после выздоровления. Для этого следует записаться на портале госуслуг или обратиться в медорганизацию по месту прикрепления.

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