РИАМО - 2 сен. Более 10 тыс. человек в Подмосковье прошли углубленную диспансеризацию для переболевших коронавирусом, которая проводится в регионе с 1 июля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Она добавила, что все пациенты, у которых были отмечены осложнения после Covid-19, взяты на диспансерное наблюдение.
Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе у пациента берут общий и биохимический анализы крови, измеряют насыщение крови кислородом, делают рентгенографию органов грудной клетки и иные исследования.
По медпоказаниям пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, эхо-КГ, дуплексное сканирование вен ног.
Пройти углубленную диспансеризацию могут перенесшие коронавирус жители Подмосковья старше 18 лет через 2 месяца после выздоровления. Для этого следует записаться на портале госуслуг или обратиться в медорганизацию по месту прикрепления.
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