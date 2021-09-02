РИАМО - 2 сен. Контролировать вывоз строительного мусора в столице помогает приложение «Мобильный КПТС», которое позволило снизить расходы бюджета и уменьшить число нарушений в данной сфере, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Приложение «Мобильный КПТС» запустили в тестовом режиме в конце июня, но оно уже показало свою эффективность.

«Интерфейс мобильного приложения понятен и привычен всем участникам строительства. Кроме того, в отличие от контрольно-измерительных пунктов (КИП), оно не требует затрат на установку, обслуживание и демонтаж», - отметил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он уточнил, что на сегодняшний день приложение используется только на тех объектах столицы, возведение которых ведется в рамках городского заказа.

Руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что с введением цифрового контроля перевозчики могут получить оплату за вывоз отходов только после того, как рейс будет зафиксирован в системе как корректный, то есть соответствующий всем требованиям города.