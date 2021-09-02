РИАМО - 2 сен. Участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать одно из пяти предложенных названий первому в столице электрическому речному трамваю, среди вариантов - «Сетунь», «Жужа», «Яуза», «Синичка» или «Неглинка», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В течение двух месяцев мы собирали идеи по развитию речного транспорта и предложения по тому, как назвать первый полностью электрический речной трамвайчик, — самые популярные названия мы решили вынести на голосование в «Активном гражданине», чтобы победителя выбрали жители города, будущие пассажиры наших экосудов», — пояснил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что в 2022 году в столице будет поэтапно организовано два речных маршрута, а спустя 16 лет вернется любимый москвичами водный транспорт. Уже в следующем году электросуда смогут доставить горожан до другого берега Москвы-реки быстрее, чем любой другой общественный транспорт.

В 2022 году в городе планируют открыть два регулярных маршрута: парк «Фили» — Киевский вокзал и Автозаводский мост — Печатники. Сначала они будут работать в тестовом режиме.

Столичный электрический речной трамвай станет первым в мире электросудном, способным перевозить пассажиров круглый год по регулярным маршрутам. Особо востребован этот транспорт будет у жителей прибрежных районов, так как речной трамвай позволит сократить для них время в пути. К примеру, путь от парка «Фили» до причала Верхние Мневники на автобусе займет 65 минут, а на новом водном трамвае это время сократится в 5 раз.

«Новый экологичный речной трамвай позволит сократить время в пути и полюбоваться Москвой с необычного ракурса. Особенно удобно, что для проезда можно будет воспользоваться картой «Тройка», которая действует и в других видах московского транспорта», - сказал глава компании «Новые технологии управления», ответственной за развитие проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.

Он отметил, что участники проекта, которые помогают выбрать имя для первого трамвая, получат баллы. И их можно будет также потратить на пополнение карты «Тройка» в магазине поощрений «Активного гражданина».

Речные трамвайчики начали курсировать в Москве в 1923 году. В 2006 году речной транспорт в столице перестал быть общественным. В следующем году планируется возродить речной транспорт в столице.

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