РИАМО - 2 сен. Жители Подмосковья, у которых скончались родственники, могут поучить пакет государственных и муниципальных услуг «Утрата близкого человека» на базе моргов в 8 городских округах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье расширился перечень муниципалитетов, где стала доступна комплексная услуга «Утрата близкого человека». Теперь ее можно получить в Дмитровском округе, Егорьевске, Истре, Клину, Красногорске, Одинцовском округе, Солнечногорске и Подольске», – уточнил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что в рамках данной услуги жителям области в сложившейся жизненной ситуации не нужно ходить по инстанциям и собирать пакет документов, чтобы похоронить родственника, эту работу помогут сделать сотрудники МФЦ.

Для получения комплекса услуг «Утрата близкого человека» следует только оформить медсправку о смерти в морге, а затем заявителю будет представлен весь комплекс услуг в МФЦ.

Для сотрудников МФЦ, которые занимаются вопросами похоронного дела, еще организованы удаленные рабочие места при моргах. Представители офисов «Мои документы» могут оформить гербовое свидетельство о смерти, разрешение на захоронение, а также снимут умершего с учета по месту жительства, помогут оформить соцпособие на погребение.

Чтобы упростить оформление документов, на базе моргов есть возможность оформить договор на получение услуг по организации похорон. В него входят консультация, оказание необходимой юрпомощи, помощь в выборе услуг и ритуальных принадлежностей и так далее. Услугу оформляют сотрудники ГБУ МО «Центр мемориальных услуг».

Кроме того, узнать информацию по вопросам погребения и похоронного дела в регионе можно по телефону горячей линии ГБУ «ЦМУ»: +7(498)568-99-99, которая работает круглосуточно, а также на сайте.