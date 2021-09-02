РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. УК из Подольска отказалась от претензий к Госжилинспекции Московской области по поводу административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ООО «Центр жилищно-коммунальных услуг» отказалось от иска к Госжилинспекции, который ранее подало в областной арбитражный суд. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина пояснила, что речь идет о постановлении по делу о грубом нарушении лицензионных требований.

В мае при проверке инспекторы установили, что «Центр ЖКУ» не в полном объеме передал техническую документацию на дом №3 на Армейском проезде в микрорайоне Кузнечики вновь избранной УК «СпецКоммунПроект». Было выдано предписание об устранении нарушений в течение 2,5 месяцев и составлен административный протокол. В результате его рассмотрения управляющую организацию признали виновной по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (управление многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований). На «Центр ЖКУ» наложили административный штраф в размере 300 тыс. рублей.

УК подала в Арбитраж заявление, в котором просила отменить постановление. После подготовки дела к производству назначили первое заседание. Однако еще до его начала организация отказалась от заявленных требований.

У Арбитража не было оснований не принимать отказ – это не противоречит закону и не нарушает права других лиц. Производство по заявлению ООО «Центр жилищно-коммунальных услуг» к Госжилинспекции Московской области прекращено.