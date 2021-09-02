Сейчас ранняя потеря девственности не считается чем-то удивительным, но некоторые люди отказываются от секса даже в «солидном» возрасте. Одни не хотят близости до брака, другие так и не встретили свою пару, а некоторые не смогли преодолеть психологический барьер. Москвичи рассказали РИАМО, почему они не хотят вступать в интимные отношения.

Анастасия, 25 лет:

«Я не планирую заниматься сексом до замужества и не считаю свой выбор странным. Так уж я была воспитана. Родители с детства мне внушали эту мысль, а бабушка поддерживала.

У нас религиозная семья, но я абсолютно согласна с тем, что человеку нужно полностью доверять и закрепить это доверие брачным союзом, а уже потом дарить ему девственность.Она все же дается один раз, потом ее не вернешь.

Это очень важный этап в жизни каждого человека и проходить через него с парнем, который не планирует связывать со мной свою жизнь, я не хочу. О тех, кто занимается сексом с едва знакомыми людьми, вообще молчу – они кажутся мне очень странными.

У меня была такая подруга, и ее личная жизнь пока так и не сложилась. Думаю, что вести себя подобным образом – значит не уважать себя. Любой мужчина это почувствует и будет относиться к тебе точно также. От друзей я свою позицию никогда не скрывала, они знают ее и уважают. Честно говоря, я не понимаю тех, кто стесняется своей девственности – ею, скорее, нужно гордится.

Никакого страха перед сексом у меня нет. Когда я выйду замуж за человека, с которым захочу им заняться, сделаю это без проблем. Я буду в нем уверена, а значит и бояться мне будет нечего.

У меня были отношения с парнем, который мне очень нравился. Он знал мою позицию и говорил, что поддержит меня в любом выборе. На деле же он просто надеялся, что я изменю свое решение, и он затащит меня в койку через пару месяцев. В итоге наши пути разошлись. Эта ситуация определенно оставила на мне след, но, вспоминая ее, я понимаю, что могла совершить куда большую ошибку, переспав с ним».

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Игорь, 29 лет:

«Я отказываюсь от интима из-за психологического фактора. В подростковом периоде я был ужасно неуверенным, и мысли о том, что мною может заинтересоваться какая-нибудь девушка, казались смешными. Я был не особенно привлекателен внешне, и у меня были проблемы с коммуникацией.

Позже этот комплекс изменился. Я боялся, что, если мы с какой-нибудь девушкой окажемся в постели, я просто не смогу все сделать правильно. А вдруг при этом она окажется опытнее меня? Такое было даже страшно себе представить. Думаю, на моей самооценке в свое время сказались и насмешки одноклассников.

Повзрослев, я решался приглашать кого-то на свидания, но каждый раз, когда мне намекали на секс, я сливался. Выходило так, что вроде и хочется, но колется. Я становился все более раздражительным, но потом как-то привык – есть ведь и другие способы снять напряжение. Кроме того, даже просто представляя себе процесс лет в 20, я ощущал смущение.

Потом я был в вечной загрузке, и мне было не до девушек. Иногда меня посещала мысль воспользоваться услугами эскорта, но это казалось каким-то унизительным. Сейчас у меня есть несколько близких подруг, с одной из них я думал начать отношения, но чувства оказались не взаимны. Возможно, с ней мне было бы проще переступить через себя, потому что я находился бы в зоне комфорта.

На данный момент вопрос девственности меня не особо тревожит, я вполне спокоен. В кругу знакомых эту тему стараюсь не поднимать. Сейчас я взрослый человек и не боюсь осуждения или насмешек, но это моя личная жизнь, зачем о ней распространяться? Иногда думаю, как бы они отреагировали на то, что мне 29, но сексом я еще не занимался. Скорее всего, меня бы никто не осуждал, но шутки на эту тему то и дело бы проскакивали».

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Мария, 27 лет:

Честно говоря, единственная причина, почему я пока не лишилась девственности, – отсутствие взаимной симпатии. Я долго думала и пришла к выводу, что я не тот человек, который может спать с кем-то без эмоциональной привязанности.

У меня уже были отношения, хоть до «дела» и не дошло именно по этой причине. Даже обычные поцелуи с ним мне не нравились – они казались обычным обменом слюнями.

Может быть со стороны я кажусь идеалисткой, но я читала множество историй, похожих на мою: люди не занимаются сексом, потому что им не с кем. Например, моя знакомая была девственницей до 24 лет, что по современным стандартам поздновато, но потом встретила хорошего парня.

В моем окружении было множество примеров, когда люди действительно находили друг друга. Некоторые все еще вместе, а другие давно разошлись, но какая разница, если на момент ваших отношений ты любила этого человека?

Секса мне, конечно же, хочется, но какой в нем смысл, если не получу удовлетворения? Я верю в судьбу и считаю, что раз я пока не встретила своего человека, то на это есть причина. А значит и убиваться насчет моей девственности смысла нет. Остаются порно и собственные фантазии.

И все же у меня мелькали мысли: а что если я до конца своих дней останусь девственницей? Таких примеров ведь хватает, так может лучше жить на полную катушку, тем более что вниманием парней я не обделена, но потом я напоминаю себе, что не получу того, чего желаю, а вот потеряю очень многое».

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