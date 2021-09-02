РИАМО - 2 сен. Депутаты Мособлдумы внесли в бюджет региона изменения, которые позволят выделить дополнительные средства муниципальным образованиям, передает корреспондент РИАМО.

«Цель данного очередного уточнения бюджета заключается в необходимости изменения параметров изменения бюджетных кредитов органам местного самоуправления. Дополнительно из регионального бюджета планируется поднять планку предоставления пятилетних льготных бюджетных кредитов с 7,8 до 13,7 млрд рублей», - сказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, представляя законопроект.

Она отметила, что такое решение даст возможность 18 муниципальным образованиям перекредитовать свои дорогие займы на более дешевые, сформированные за счет средств федерального бюджета.

«Также у нас планируется получение инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета на 23,7 млрд рублей, эти деньги будут поступать - в конце этого года около 3 млрд рублей, а оставшиеся средства - в 2022 и 2023 годах», - уточнила Масленкина.

По ее словам, в целом параметры бюджета области не меняются.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.