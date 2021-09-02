РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 сен. Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ДШИ им. В. К. Андреева Батыр Гуллыев провел открытый урок «Музыкальные вехи российской истории» для учащихся школы искусств, сообщает пресс-служба администрации округа.

Занятие было посвящено Дню знаний. Ребята узнали о становлении профессиональной музыки в стране, о первых композиторах и исполнителях, о хоровой и инструментальной музыке.

Также состоялось занятие по безопасности в рамках Всероссийского открытого урока подготовки детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Занятие провела заместитель директора по безопасности Галина Быстрецкая.