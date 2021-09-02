РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. Юных жителей Люберец можно записать в детские школы искусств по 30 сентября через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба администрации округа.

Осенью набор в ДШИ проходит до 30 сентября. Занятия у детей, как правило, начинаются с 1 октября.

Более детальную информацию о приеме в ДШИ и обучении родители могут получить в выбранном учреждении. В городском округе Люберцы работают 10 детских школ искусств.

Для записи ребенка в школу искусств родителю нужно перейти на региональный портал государственных услуг Московской области (РПГУ) и выбрать услугу «Кружки и секции», расположенную в разделе «Образование».

Сегодня в Московской области работают 188 детских школ искусств. Обучение в них начинают с 6 лет.

Как выбрать хорошего репетитора для ребенка>>