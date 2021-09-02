РИАМО - 2 сен. В Подмосковье будут компенсировать проезд детям-инвалидам на автомобиле до места отдыха и лечения по бесплатным путевкам, соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

Проектом документа предлагается установить права родителей или законных представителей детей-инвалидов на получение компенсации расходов, которые связаны с проездом к месту санаторно-курортного лечения и обратно на личной машине, в случае, если они не стали пользоваться правом на бесплатный проезд на междугородном транспорте.

На сегодняшний день при получении бесплатной путевки в санаторно-курортную организацию, выданной территориальным структурным подразделением министерства социального развития Московской области, дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным проездом к санаторию и обратно на поездах, самолетах и водном транспорте.

Проект закона «О внесении изменения в закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.