РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В новом учебном году жители и гости городского округа Люберцы вновь могут посетить музей Юрия Гагарина, расположенный в Люберецком техникуме. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Музей расположен в учебном корпусе техникума по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 136.

Среди экспонатов есть парта, за которой учился Гагарин, рабочие инструменты космонавтов, космическое питание и многое другое. Коллекция пополняется новыми экспонатами.

Для посещения музея необходима предварительная запись по телефону: 8(926)820-82-80. Билеты можно приобрести в день посещения музея. Часы работы - с 10:00 до 17:00. Выходные - суббота и воскресенье.

Музей был создан в стенах техникума в 1962 году.