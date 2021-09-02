РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. Спортсмен из Люберец Александр Сажин из конноспортивного клуба «Каскад» завоевал бронзовую медаль на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по вольтижировке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в Липецке, в них приняли участие около 100 спортсменов из Москвы и Московской области, Удмуртии, Краснодарского края.

Чемпионат по вольтижировке ежегодно собирает самых сильных спортсменов из России. В этом году 73-летний люберецкий спортсмен Александр Сажин стал бронзовым призером соревнований. Еще одна представительница конноспортивного клуба «Каскад» Елизавета Куркина в женском зачете заняла шестое место.

Вольтижировка - дисциплина конного спорта, в которой спортсмены выполняют программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом.