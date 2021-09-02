РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. Почти 400 дольщиков дома-долгостроя (корпус №3) ЖК «Весенний» в поселке Сосновый Бор подмосковного Подольска получат выплаты возмещений, сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Такое решение было принято наблюдательным советом фонда. В связи с принятым решением граждане смогут обратиться за выплатой возмещения. Таким образом, их права будут восстановлены. Информация о старте выплат будет размещена на сайте фонда после утверждения даты.

В 2020 году объект был заявлен в работу фонда. В июне 2020 года было введено конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий, который приступил к сбору документов. На момент остановки строительства степень строительной готовности объекта составляла менее 40%.

«Это довольно крупный проблемный объект, расположенный на территории Московской области. Дом площадью более 30 тыс. кв. м, 394 пострадавших дольщика, которые уже несколько лет ждут свои квартиры. По нему к нам поступали многочисленные обращения от граждан, поэтому мы старались максимально ускориться и быстрее рассмотреть объект на наблюдательном совете. В ближайшее время будет опубликована дата старта выплат, и граждане смогу обратиться за получением возмещения», – пояснил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.