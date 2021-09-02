РИАМО - 2 сен. Поступления налога на доходы физлиц в бюджет Москвы за семь месяцев 2021 года составили 757,3 млрд руб., увеличившись на 25,3% к аналогичному периоду предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Поступления НДФЛ за 7 месяцев этого года не только выше аналогичного периода 2020 года, когда в Москве действовали масштабные противопандемийные ограничения, но и на 30% превышают показатели семи месяцев докризисного 2019 года. Это говорит о том, что московским компаниям удалось в период пандемии отладить необходимые рабочие процессы, которые позволили им сохранить штат и выплачивать зарплаты работникам. Рост НДФЛ – еще одно подтверждение восстановления большинства отраслей московской экономики», - подчеркнул заммэра.

Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, из общего объема поступлений НДФЛ 89% - 674,1 млрд рублей - приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами – организациями и ИП. Их объем за рассматриваемый период текущего года вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 28,9% к 2019 году.