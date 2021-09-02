РИАМО - 2 сен. Возведение путепровода через реку Городню завершается в Москве на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

В настоящее время идет армирование пролетного строения между пятой и шестой опорами путепровода, а также армирование и бетонирование креплений под внешнее барьерное ограждение. Общая строительная готовность объекта оценивается в 80%, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на данном участке, помимо путепровода через реку Городню, построят еще три путепровода.

«Участок достаточно сложный, всего на нем предстоит построить десяток искусственных сооружений», — отметил заммэра.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что на трех остальных путепроводах также идут активные работы.

«Путепровод через Котляковский ручей уже готов более чем наполовину — идет бетонирование подпорных стен и монтаж балок пролетного строения, также продолжается устройство пролетов путепровода через Кантемировскую улицу, его готовность оценивается в две трети», — сказал Кравцов.

Он добавил, что также началось устройство буронабивных свай путепровода через Кавказский бульвар.

По словам Кравцова, проект восьмого участка ЮВХ также включает строительство четырех подземных переходов в районе улицы Бехтерева. Один переход уже готов, на трех других проводится армирование стен. Также на участке продолжается возведение двух очистных сооружений, работы находятся в стадии разработки грунта.

Хордовая система скоростных магистралей — мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Хорды свяжут периферийные районы города, снизив нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК.

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