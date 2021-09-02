РИАМО - 2 сен. В Ленинском городском округе участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в краже сумки с деньгами и документами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Ленинскому округу поступило заявление от 42-летнего местного жителя о краже сумки с документами и 8,5 тыс. долларов США. Потерпевший оставил сумку на лавке вблизи ул. Строительной в Видном.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, участковыми уполномоченными полиции <...> по подозрению в совершении преступления установлен и на следующий день задержан ранее судимый 38-летний мужчина», – отметила начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег, которые были спрятаны за тумбочкой, а также в книге с вырезанными страницами.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.