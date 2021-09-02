РИАМО - 2 сен. В этом году российские регионы получат более 1,6 тыс. новых машин скорой помощи и 4 тыс. школьных автобусов. При составлении карты потребностей в данном транспорте депутаты от «Единой России» ориентировалась на запросы школ, родителей, работников станций скорой медицинской помощи.

Скорое обновление

Школы и больницы должны получить новые машины в максимально короткие сроки, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании, которое прошло в штабе общественной поддержки партии.

Турчак напомнил, что инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и карет скорой помощи в регионы вошли в послание президента РФ Владимира Путина по предложению депутатов «Единой России».

«Глава государства отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тыс. школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе «Единой России» – в разделе «Современное образование и передовая наука». Государство в ближайшие 3 года дополнительно направит еще 5 тыс. новых скорых в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города», – сказал Турчак.

Представители партии на местах будут оперативно давать обратную связь о том, как проходит реализация соответствующей программы.

Дополнительные возможности

Поставка новых школьных автобусов расширит географию поездок учащихся, в том числе на различные экскурсии, отметила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Инициативу поддержала и председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Она также предложила заложить средства на перевозку детей на внешкольные занятия в региональных бюджетах. В ответ Турчак заявил, что этот вопрос будет поднят депутатами «Единой России» на региональном уровне при обсуждении проектов бюджетов.

«Секретари региональных отделений, руководители фракций в региональных парламентах, сейчас как раз время обсуждения и прохождения бюджета на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов. Обязательно в бюджетных проектировках нужно учесть затраты на организацию внеклассной активности», – сказал Турчак.

Важность новых скорых

Одна из задач депутатов «Единой России» – справедливое распределение новых скорых в регионах. В первую очередь нужно учитывать потребности сельских территорий, где машин нет или они изношены, отметил главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко. Также нужно привлекать высококвалифицированных специалистов для работы в новых автомобилях.

Проценко сообщил, что на данный момент доставлены в регионы и приняты в эксплуатацию уже 900 новых машин скорой помощи.

«Важно понимать, что парк скорой помощи должен обновляться постоянно – это не какая-то одноразовая акция. То, что реализуется сейчас, – беспрецедентно. Я уверен, что партия может обеспечить правильный контроль и реализацию этих направлений», – добавил Проценко.

Приоритеты Подмосковья

В Московской области процесс обновления автопарка машин скорой помощи идет полным ходом. Секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов рассказал, что несколько дней назад губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам более 100 новых машин неотложной помощи.

«Система здравоохранения Подмосковья постоянно модернизируется. Помимо капитального ремонта, строительства больниц и поликлиник, в фокусе внимания – новое современное оборудование, качественная и своевременная помощь жителям вне зависимости от муниципалитета. Только в этом году уже приобретено и передано медикам 259 автомобилей. Всего до конца года планируется обновить автопарк на 438 машин-неотложек», – сказал Брынцалов.

Также он поддержал инициативу о применении школьных автобусов при планировании и организации внеклассной деятельности детей.

«Этот вопрос будет одним из первых для депутатского корпуса Мособлдумы нового созыва», – подчеркнул Брынцалов.