РИАМО - 2 сен. В районе дома 2 на Новоданиловской набережной в Москве произошла авария с участием пешехода, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы города, подробности аварии уточняются.

Из-за аварии на проезжей части занята одна полоса, движение транспорта не затруднено.

Ранее столичная Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать установленные правила в связи с увеличением дорожного трафика и количества детей на улицах города с 1 сентября.