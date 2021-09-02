РИАМО - 2 сен. В столице объявили победителей городского конкурса проектов «Бюджет для граждан», ими стали 13 проектов физлиц и 3 - юрлиц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Задачей участников конкурса было разработать проекты, повышающие уровень бюджетной и финансовой грамотности населения.
Всего на конкурс было прислано 125 работ. Участники представили тематические настольные игры, пособия для детей и буклеты, блоги, небольшие видеоролики, а еще дали предложения по совершенствованию портала «Открытый бюджет города Москвы».
Она отметила, что конкурс представляет собой не просто творческое состязание, а является платформой для поддержки людей, которая позволяет в доступной форме донести до граждан вопросы финансов.
По ее словам, проекты участников оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ведущих вузов столицы, общественные деятели и сотрудники департамента финансов города.
Победители конкурса не останавливаются на достигнутом. Многие продолжают развивать проекты и идеи, а еще вовлекать в них друзей и коллег. Например, лауреат конкурса прошлых лет Наталья Артемьева выпустила книгу, в которой рассказывает о финансовой грамотности для детей.
Кроме того, весной 2021 года идеи победителей конкурсов «Бюджет для граждан» прошлых лет учли при доработке портала «Открытый бюджет города Москвы».
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