РИАМО - 2 сен. В столице объявили победителей городского конкурса проектов «Бюджет для граждан», ими стали 13 проектов физлиц и 3 - юрлиц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Задачей участников конкурса было разработать проекты, повышающие уровень бюджетной и финансовой грамотности населения.

Всего на конкурс было прислано 125 работ. Участники представили тематические настольные игры, пособия для детей и буклеты, блоги, небольшие видеоролики, а еще дали предложения по совершенствованию портала «Открытый бюджет города Москвы».

«Мы поменяли свое экономическое поведение, более востребованными стали современные финансовые технологии, которые ранее были доступны только самым продвинутым пользователям. Возрос интерес к финансовым знаниям, финансовому образованию и самообразованию», — уточнила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Она отметила, что конкурс представляет собой не просто творческое состязание, а является платформой для поддержки людей, которая позволяет в доступной форме донести до граждан вопросы финансов.

По ее словам, проекты участников оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ведущих вузов столицы, общественные деятели и сотрудники департамента финансов города.

Победители конкурса не останавливаются на достигнутом. Многие продолжают развивать проекты и идеи, а еще вовлекать в них друзей и коллег. Например, лауреат конкурса прошлых лет Наталья Артемьева выпустила книгу, в которой рассказывает о финансовой грамотности для детей.

Кроме того, весной 2021 года идеи победителей конкурсов «Бюджет для граждан» прошлых лет учли при доработке портала «Открытый бюджет города Москвы».