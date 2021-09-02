РИАМО - 2 сен. К столичному благотворительному сервису присоединился 50-й фонд — «Движение вверх», его члены помогают больным детям, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Сервис придумали сделать сами благотворители. С конца прошлого года он доступен на mos.ru, а летом нынешнего года появился и в городском мобильном приложении «Моя Москва».

Столичный благотворительный сервис — первый подобный цифровой проект, созданный государственными органами.

Заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что 50 фондов присоединились к сервису меньше, чем за год, а число пользователей превышает 12,3 тыс.

«В общей сложности они сделали более 24 тыс. адресных пожертвований на благотворительность. Средняя сумма одного перевода — примерно 286 рублей», — сказала Сергунина.

Заммэра добавила, что эти показатели — основные. Однако главное — человеческое тепло, забота и желание помогать другим людям.

Участники сервиса помогают тяжело больным взрослым и детям, малоимущим, бездомным животным.

Для того, чтобы сделать пожертвование, надо выбрать интересующую программу в разделе фондов, затем указать сумму взноса и нажать кнопку «Помочь». Чтобы совершить платеж, понадобится авторизоваться на портале.