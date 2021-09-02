РИАМО - 2 сен. Замруководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих заявила, что в ближайшее время вакцина «ЭпиВакКорона-Н» против коронавирусной инфекции должна выйти в гражданский оборот. Об этом сообщает kp.ru.

По ее словам, препарат станет широко доступен для населения после того, как «Вектор» и его партнеры наладят серийное производство.

«ЭпиВакКорона-Н» – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики коронавирусной инфекции. Дата государственной регистрации – 26 августа этого года.

Вакцина отличается от предыдущего варианта – «ЭпиВакКороны» – рядом технологических особенностей производства.

В России в гражданский оборот на сегодня также введены вакцины от коронавируса «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

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