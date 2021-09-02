РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. В Красногорске установят 357 новых опор наружного освещения. Работы проводятся в рамках реализации проекта «Светлый город», сообщается на официальном сайте администрации округа.

Адресный перечень устройства наружного освещения сформировали на основании обращений, поступивших на портал «Добродел». Он ориентирован на освещение социальных пространств и сооружений.

Работы проводят на улицах Железнодорожная, Циолковского, Успенская, Пионерская, Ленина и других. Полный перечень можно посмотреть на сайте администрации.

Всего будет установлено 436 светодиодных светильников. На данный момент установлено порядка 80% опор. Все работы должны завершить до 6 сентября.