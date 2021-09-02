РИАМО - 2 сен. Депутаты Госдумы готовят поправки в российский закон, по которым наказание за мелкое хулиганство будет ужесточено, штрафы повысятся в 5 раз. Об этом пишет газета «Известия».

За последние 1,5 месяца в Московском регионе произошло несколько массовых драк с участием трудовых мигрантов, также крупные драки случились в Санкт-Петербурге. Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил об усилении контроля за мигрантами, которые нарушают общественный порядок в мегаполисе.

Автор инициативы — зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что штрафы в 500 рублей – 1 тыс. рублей, которые прописаны в действующем законодательстве, от участия в драке никого не останавливают.

«Целесообразно увеличить административное наказание, чтобы свести к минимуму массовые драки», – отметил Выборный.

Он уточнил, что увеличение штрафов до 5 тыс. рублей будет хорошим сдерживающим фактором от участия в драках для приезжающих на заработки в страну, так как это достаточно крупная сумма для трудовых мигрантов.

Депутат Госдумы Николай Арефьев, наоборот, считает, что ростом штрафов нельзя ничего добиться, так как в драках участвуют те, с которых 5 тыс. рублей и взять нельзя из-за нищенского положения.

В то же время депутат Валерий Гартунг положительно относится к данной инициативе и пока не видит причин, чтобы голосовать против нее.

«Чтобы внести изменение в КоАП, необходимо заключение правительства, а оно вряд ли даст положительный отзыв в том случае, если резкое повышение штрафа объяснять непосредственно этой причиной – уличными драками. Такой аргумент малоубедителен», – высказал свою точку зрения депутат Ярослав Нилов.

Президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин считает, что уменьшить количество драк среди мигрантов можно с помощью ассимиляции приезжих, а штрафы не помогут.