РИАМО - 2 сен. Специалисты, которые занимаются проектом реконструкции трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде столицы, нашли решение, как сохранить красоту объекта и продолжить развитие транспорта в городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Этот тоннель XIX века является одним из живописных уголков исторической Москвы. Но поверх него проходит линия наземного метро МЦД-2. А для будущего диаметра МЦД-4 компания «РЖД» должна построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов», - написал мэр на своем персональном сайте.

Он уточнил, что первоначальное проектное решение власти города отвергли.

Теперь проектировщикам поручили создать такое решение, которое сохранило бы красоту объекта и решило задачу развития пригородного движения.

«Да и сам тоннель не мешает привести в порядок», - добавил Собянин.

Он уточнил, что в новом проекте сохраняется оригинальное сплетение трамвайных путей, такое есть только в Сыромятническом проезде.

«Мы попросили «РЖД» провести реконструкцию тоннеля максимально бережно. Будем внимательно следить за этим проектом», - заключил мэр.