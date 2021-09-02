РИАМО - 2 сен. В столице запланированы работы по реставрации надгробий могил художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, которые находятся на Введенском кладбище, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы запланированы на 2022-2023 годы.

«Во время реставрации специалисты расчистят поверхности надгробий, устранят все дефекты (трещины и сколы) и покроют специальными составами, защищающими камень от коррозии и других воздействий внешней среды», - пояснил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что могилы художников являются объектами культурного наследия федерального значения, они находятся под охраной государства.

По словам Емельянова, главной задачей специалистов при проведении работ является сохранение деталей памятников.

Виктор Васнецов (1848–1926) — мастер исторической и фольклорной живописи. Кроме того, он создал эскизы своего дома-мастерской, особняка Ивана Цветкова и главного фасада Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

Аполлинарий Васнецов (1856–1933) — художник, историк и москвовед. Также он возглавлял пейзажную мастерскую в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.